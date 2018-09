Depois de dois anos de ausência Interreg MAC volta à Madeira com seis milhões de euros

Está aberta a segunda fase de candidaturas ao programa Interreg MAC, que tinha encerrado a sua primeira fase em novembro de 2016. A Madeira vai ter disponível uma verba de seis milhões de euros, ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), avançou Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, e esperava-se que estes fundos criem uma alavanca de investimento de cerca de sete milhões de euros.

Entre a primeira e a segunda convocatória do Interegn MAC, que junta Madeira, Açores e Canárias, avança Pedro Calado, a dotação financeira do FEDER, no âmbito deste programa chegou aos 126 milhões de euros dos quais 12 milhões de euros foram para a Madeira.

Se considerarmos só a primeira convocatória a Madeira beneficiou da aprovação de 47 projectos, de 7,4 milhões de euros, e uma comparticipação FEDER de 6,3 milhões de euros, em áreas como a investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação.