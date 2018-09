Deputados municipais do BE e do PSD querem PGR a analisar atuação de vereador Manuel Salgado em Lisboa

Os deputados municipais de Lisboa do Bloco de Esquerda e do Partido Social Democrata querem passar a pente fino a atuação do vereador do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa Manuel Salgado e, também, que a Procuradoria-geral da República faça o mesmo, noticiou o jornal “Público” na edição desta terça-feira, 25 de setembro.

As bancadas parlamentares municipais do BE e do PSD vão apresentar propostas de averiguações, depois da entrevista de Fernando Nunes da Silva, ao jornal “Sol”, há duas semanas, na qual o antigo eleito dos ‘Cidadãos por Lisboa’ lançou suspeitas sobre Manuel Salgado e dos serviços de Urbanismo em diversos processos decididos pela câmara.

O BE pretende que a Comissão de Ordenamento do Território, Urbanismo, Reabilitação Urbana e Obras Municipais, analise as decisões mais controversas de Manuel Salgado, nomeadamente a construção de uma torre de escritórios em Picoas, a demolição de um moderno quartel de bombeiros para permitir a ampliação do Hospital da Luz e a venda de um terreno em Alcântara ao grupo Mello, que nele se encontra a construir o Hospital CUF Tejo.

Já o PSD quer que a câmara municipal de Lisboa peça ao Ministério Público uma sindicância aos serviços de urbanismo. ” Nestas acusações [de Nunes da Silva], são reportados casos que urge clarificar e relativamente aos quais ainda não prescreveram a adopção de decisões revogatórias por parte da câmara”, referem os deputados do PSD.