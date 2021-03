Dermocosmética: vendas mais do que duplicaram em 2020 e sector já representa 25% do mercado das farmácias

O sector da dermoscosmética deverá continuar a crescer dentro do mercado das farmácias e parafarmácias em Portugal graças aos progressos da digitalização. Este será um dos tópicos a debater no “Pharma Forward”, uma conferência 100% digital organizada pela L’Oréal Cosmética Activa, que se realiza no próximo dia 24 de maio.

Em entrevista ao Jornal Económico, o diretor geral da L’Oréal Cosmética Ativa analisa os principais desafios e oportunidades para este sector, numa altura em que a dermocosmética em Portugal ganha cada vez mais relevância.

“As compras de dermocosmética mais do que duplicaram no último ano. São números estrondosos e que levam a farmácia comunitária a adaptar-se a este momento”, disse Sandro Cardoso, salientando que, há sete anos, este sector representava apenas 16% do peso de mercado nas farmácias e parafarmácias. “Neste momento, representa cerca de 25%”, frisa o responsável.