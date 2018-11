Desaceleração da economia dos EUA não atinge Wall Street

Os mercados financeiros norte-americanos abriram a sessão desta quarta-feira, dia 28 de novembro, em terreno positivo. Os investidores da bolsa de Nova Iorque estão expectantes perante as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), às 17:00.

“Na sua reunião de setembro, a Fed apontava para uma subida adicional este ano (para 2,25%/2,50%) e mais três em 2019 (para 3,00/3,25%). O mercado de trabalho encontra-se em pleno emprego e a inflação consolidada no objetivo da Fed (+2%). Não obstante, a desaceleração global, a queda do petróleo, a guerra comercial, a volatilidade e a desaceleração do setor imobiliário americano poderão levar a Fed a rever os seus planos de normalização da política monetária”, antecipam os analistas do Bankinter.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones ganhou 0,66%, para os 24.910,89 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 somou 0,43%, para os 2.693,75 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq avançou 0,71%, para os 7.132,81 pontos. Já o Russell 2000 valorizou 0,49%, para os 1.501,14 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Bureau of Economic Analysis divulgou a segunda estimativa rápida do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, confirmando uma desaceleração para 3,5% no terceiro trimestre de 2018 – números já esperados pelos analistas e em linha com as metas da administração Trump. A segunda estimativa rápida, publicada esta quarta-feira, pelo organismo norte-americano sinalizou que a economia norte-americana abrandou, assim, face ao segundo trimestre, no qual tinha registado um crescimento de 4,2%.

“A bolsa de Nova Iorque acorda em alta, com os números da Salesforce.com a afastarem alguns fantasmas em torno das techs, nota que poderá consultar com detalhe na estação MTrader. De resto Nvidia e AMD receberam uma nota positiva e ajudam ao sentimento. Em contraciclo a Tiffany mostra-se castigada pelos fracos números de vendas, derivados da fraca procura dos turistas chineses por joalharia”, afirma Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.