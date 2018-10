Desânimo da Europa contagia PSI 20

A bolsa portuguesa, à semelhança dos mercados asiáticos e europeus, arrancou a última sessão da semana em terreno negativo. Pouco depois da abertura das negociações desta sexta-feira, dia 26 de outubro, o principal índice português, PSI 20, recua 0,69%, para 4.953,86 pontos. A penalizar a Bolsa de Lisboa está a generalidade das cotadas – destaque para a descida de 1,30% (para 0,2205 euros) do BCP, de -1,18% da Navigator (para 4,1840 euros) e -1,75% da Mota-Engil.

A EDP – Energias de Portugal desliza 0,55%, para 3,0550 euros, depois de ter anunciado, após o fecho do mercado, que assinou um contrato de compra e venda de ações com a Statkraft Energias Renováveis para a alienação de 100% das ações detidas pela EDP Brasil na EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas. A Sonae e a Galp Energia recuam igualmente (-0,63% e -0,95%, respetivamente).

Em contraciclo estão títulos como: Pharol (+0,14%, para 0,1400 euros), Altri (+0,53%, para 7,600 euros), EDP Renováveis (+0,13%, para 8,000 euros) e Ibersol (+0,23%).

“O sentimento volta a ser negativo neste arranque de sessão europeu, em linha com o que se passa nas congéneres asiáticas. O ponto mais marcante está na desilusão das contas da Amazon e Alphabet, ambas com quedas expressivas no after hours, após abrandamento no top line”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

A Ásia encerrou com desvalorizações [Nikkei -0,39%, China A50 -0,54%, Shanghai: -0,38%, Hang Seng -1,15%), o que contagiou a Europa. O índice alemão DAX perde 1,01%, o CAC 40 desvaloriza 1,12%, o italiano FTSE MIB resvala 0,80%, o espanhol IBEX 35 deprecia 0,70%, o britânico FTSE 100 desliza 0,98%.

“O principal evento do dia irá realizar-se após o fecho do mercado europeu, altura em que a agência Standard&Poor’s se irá pronunciar sobre a notação financeira da dívida italiana. Atualmente, esta agência atribui à Itália uma notação de “BBB”, que corresponde a uma capacidade adequada de reembolsar a dívida contraída, mas que no futuro poderá deteriorar-se. Este rating situa-se dois níveis acima do grau especulativo ou junk”, explicam os analistas do BPI, num research de mercado enviado esta manhã.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 1,01%, para 76,11 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 1,11%, para 66,58 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a ligeira subida de 0,03% do euro face ao dólar (1,1378) e a pouca valorização de 0,01% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2818)