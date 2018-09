Desempenho do investimento de gestores de património mais que duplicou em 2017

Ler mais

As empresas de gestão patrimonial globais conseguiram, em média, um retorno de 15,5% no ano passado, beneficiando do ano recorde no mercado acionista, segundo indica o Global Family Office Report 2018, publicado pelo banco suíço UBS. O desempenho positivo mais que duplicou face aos 7% registados em 2016 e disparou em comparação com os 0,3% de 2015.

“Os family offices conseguiram os retornos mais fortes desde que começámos a medir o seu desempenho há cinco anos. Reflete o mercado em alta, bem como a capacidade dos escritórios familiares de adotarem uma abordagem de longo prazo e adotar a iliquidez”, explicou Sara Ferrari, diretora do Global Family Office Group da UBS AG sobre o relatório que incluiu 311 gestoras com um tamanho médio de 808 milhões de dólares em ativos sob gestão.

O desempenho foi impulsionado pela contínua preferência dos family offices por ações no contexto de um forte mercado em alta e por uma maior aposta em investimentos de maior risco e mais ilíquidos.

No ano passado, 28% da carteira média total de escritórios familiares era composta por ações. O melhor desempenho também pode ser atribuído ao private equity, que compreende mais de um quinto (22%) da carteira média e gerou retornos de 18%. Quase metade (46%) da carteira média dos family offices é agora alocada para investimentos alternativos.

“Pela primeira vez desde que analisamos estes dados, a Ásia liderou o caminho para o desempenho, beneficiando de uma exposição relativamente alta ao desenvolvimento ao mercado de ações e ao elevado número de transações de private equity na região. Seguindo o caminho do que vimos em outras regiões, também estamos a assistir a escritórios familiares nos mercados em desenvolvimento se tornando cada vez mais sofisticados e institucionalizados”, acrescentou Ferrari.

Refletindo os níveis de desempenho em crescimento, quase metade (48%) das empresas de gestão patrimonial reportaram que os ativos sob gestão aumentaram ao longo do ano. Três quartos relataram que a riqueza das famílias que representam cresceu.

“Além do robusto desempenho médio da carteira dos family offices de 15,5%, temos testemunhado um crescimento significativo e profissionalização do family office desde a mudança de milénio”, sublinhou Rebecca Gooch, diretora de pesquisa da Campden Wealth.