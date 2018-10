Desemprego dos EUA em mínimos de 49 anos impulsiona Wall Street

A taxa de desemprego dos Estados Unidos da América (EUA) tombou para 3,7% em setembro, mínimos de cerca de 49 anos. O Departamento do Trabalho norte-americano anunciou também esta tarde que a economia dos Estados Unidos gerou 134 mil empregos em setembro – ainda assim, abaixo das expectativas dos analistas.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones soma 0,10%, para os 26.652,87 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 avança 0,15%, para os 2.905,98 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq avança 0,19%, para os 7.895,27 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,16%, para os 1.649,61 pontos.

Ainda assim, os economistas contactados pela agência Reuters previam que o país tivesse criado 185 mil postos de trabalho no mês passado, com uma queda na taxa de desemprego para os 3,8%. Já o crescimento do emprego nos EUA desacelerou. Os especialistas adiantam que o furacão Florence poderá ter pressionado o setor do retalho e da restauração.

A cotação do barril de Brent recua 0,19% para 84,42 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,04%, para 74,36 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para o ganho de 0,10% do euro face ao dólar (1,1527) e para a valorização de 0,48% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3084).