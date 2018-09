Desemprego em agosto cai 19% face ao mês homólogo de 2017

O desemprego registado nos centros de emprego em agosto caiu 19% face ao mês homólogo de 2017, fixando-se em 338 147 indivíduos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Para a diminuição do desemprego registado contribuíram nomeadamente os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico.

A tendência anual de um aumento ligeiro do desemprego no mês de agosto face ao mês de julho regista-se novamente, com um aumento de 2,3% em agosto face ao mês anterior, resultado particularmente influenciado pelo acréscimo de registo de mulheres, da procura de novo emprego, de inscrições com menos de um ano e em habilitações de nível superior.

A queda do desemprego em comparação com o período homólogo registou-se em todo o país, com maior intensidade nas regiões do Norte e Alentejo, e nas para os trabalhadores qualificados da indústria, construção e artificies, operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem e especialistas das atividades intelectuais e científicas.