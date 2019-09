Desemprego na União Europeia desce para 6,2% em agosto e atinge mínimo histórico

A taxa de desemprego na União Europeia registou o nível mais baixo desde que é registada (janeiro de 2000). No mês passado, o desemprego nos 28 Estados-membros caiu para 6,2%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que em julho e menos cinco do que em agosto de 2018.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, a taxa de desemprego na zona euro em agosto foi a mais baixa desde aio de 2008: 7,4%, o que significa um valor inferior aos 7,5% assinalados em julho e dos 8% registados no período homólogo.

O organismo de estatística europeu estima que 15.432 milhões de homens e mulheres no bloco europeu (dos quais 12.169 milhões nos países da moeda única) estavam desempregados em agosto. Na prática, quando comparado com o mês anterior, significa que houve menos 111 mil pessoas desempregadas na União Europeia e menos 115 mil na zona euro. Face a agosto de 2018, foram menos 1,189 milhões de desempregados na União Europeia e menos 960 mil na zona euro.

“Entre os Estados-membros, as menores taxas de desemprego em agosto de 2019 foram registadas na República Checa (2%) e na Alemanha (3,1%) e as maiores taxas de desemprego foram observadas na Grécia (17% em junho de 2019) e Espanha (13,8%)”, refere o Eurostat, no relatório publicado esta manhã.

Em agosto, a taxa de desemprego caiu em 24 países em termos homólogos, manteve-se estável apenas no Luxemburgo e aumentou na Dinamarca (de 4,9% para 5%), na Lituânia (de 6,1% para 6,6%) e na Suécia (de 6,3% para 7,1%). Ainda assim, as maiores quedas foram na Grécia (de 19,2% para 17% entre junho de 2018 e junho de 2019), Chipre (de 8,2% para 6,8%), Bulgária (de 5,2% para 4%), Espanha (de 15% para 13,8% ) e Croácia (de 8,1% para 6,9%).