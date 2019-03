Desemprego na zona euro mantém-se nos 7,8% em janeiro

O desemprego na zona euro manteve-se estável em janeiro, face ao último mês de 2018, ao registar 7,8%. No entanto, diminuiu quando comparado com igual período do ano passado, quando registou 8,6%, segundo dados divulgados pelo Eurostat, esta sexta-feira. “Esta é a taxa mais baixa registada na área do euro desde outubro de 2008”, salienta o organismo de estatística europeu.

Neste cenário, o desemprego em Portugal está abaixo da média da zona euro, ao ter registado 6,7% no primeiro mês do ano, ainda que tenha registado uma subida de uma décima face a dezembro. Em termos homólogos, a taxa de desemprego em Portugal desceu de 7,8 % em janeiro do ano passado para 6,7 % em janeiro de 2019.

Portugal continuou, assim, a registar a taxa de desemprego mais baixa dos países da Europa do Sul, à excepção de Malta, em janeiro. Acima da média da zona euro, destaca-se o desemprego em França e Itália, com 8,8% e 10,5%. No entanto, a liderar o ranking das taxas de desemprego na União Europeia, estão Grécia e Espanha, com 18,5% e 14,1%. Já Malta registou 3,8%.

Relativamente à média da União Europeia (UE), a taxa de desemprego continua a trajetória de diminuição registada nos últimos cinco anos. Em janeiro, a taxa de desemprego na UE fixou-se, em valores corrigidos de sazonalidade, em 6,5 %, face aos 6,6 % em dezembro de 2018 e 7,2 % em janeiro de 2018. Trata-se da taxa mais baixa desde o início do século.