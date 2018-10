Desemprego, orçamentos e endividamento: três obstáculos que se colocam ao BCE antes de subir as taxas de juro

As taxas de juro de referência na zona euro mantêm-se em mínimos históricos desde março de 2015 e assim deverão continuar nos próximos meses. O Banco Central Europeu (BCE) tem afirmado que a estratégia irá manter-se até, pelo menos, ao verão de 2019. Terá, no entanto, que enfrentar três grandes obstáculos até conseguir subir as taxas de juro de referência.

A taxa de desemprego europeia

Apesar de a taxa de desemprego média na zona euro estar em mínimos de 2008 (nos 8,1%), a folga permanece. “Os altos níveis de folga no mercado de trabalho europeu irão provavelmente resultar numa inflação subjacente (excluindo bens alimentares e energia) mais baixa”, explicou Neal Kilbane, economista sénior da Oxford Economics, ao El Economista.

As previsões do BCE é a subida dos preços avance 1,7% em 2019 e 1,9% em 2020, mas a empresa de análise económica acredita que estas projeções são demasiado otimistas, o que poderá alterar o percurso do BCE. “As nossas projeções de inflação subjacente são significativamente mais fracas do que a projeção atual do BCE, o que provavelmente limitará o tempo e o tamanho dos aumentos das taxas além de 2019”, disse o especialista.

Os orçamentos dos Estados-membros

O presidente do BCE, Mario Draghi, recusou, na última reunião de política monetária, a pronunciar-se sobre os confrontos entre Itália e a Comissão Europeia no que diz respeito à meta do défice. No entanto, as contas públicas têm impacto na atividade económica, inflação e, em última análise, a política monetária. Além de Itália, também Espanha aumentou o objetivo do défice. A acrescer está ainda o potencial impacto do espaço ganho por políticas populistas.

O Deutsche Bank destacou, num relatório publicado na semana passada, que o populismo e o sentimento anti-europeu são desafios permanentes para a zona euro. “[Populistas] podem pressionar os respectivos governos dos países restringindo o compromisso com a Europa, podem empurrar para certos acordos tais como os que obrigam a cumprir questões orçamentais (défice)”, referiu, citado pelo jornal espanhol.

O peso do elevado endividamento

Os economistas do Bank of America Merrill Lynch alertaram ainda para as grandes mudanças nas políticas orçamentais da zona euro, que poderiam levar a que a política monetária tivesse que ser eternamente expansionista para proteger os agentes fortemente endividados, de acordo com o El Economista.

Países com grande peso na região, como Itália, Espanha ou França, têm rácios de dívida pública face ao PIB próximos ou acima de 100%. A acrescer a esta questão está ainda a grande diversidade entre os países da zona euro – incluindo no que diz respeito a desequilíbrios nos níveis de poupança pública e privada, investimento ou competitividade -, que torna mais difícil ao BCE impor as mesmas taxas de juros.