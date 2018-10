Desemprego segue tendência de decréscimo na Madeira mas inscrições aumentaram

A Madeira voltou a registar mais uma descida no número registado de desempregados, diz o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Em setembro existiam 15.807 pessoas nesta situação uma descida de 7,6% no período homólogo. Mas as inscrições de desempregados aumentaram quando comparadas com o mês anterior e homólogo.

Um dos aspectos de relevo no mercado de trabalho na Madeira prende-se ainda com a subida de 1,2%, nas ofertas de emprego, em setembro, face ao mês anterior, algo que acabou por não acontecer no Açores, onde na mesma altura se verificou uma quebra de 14,4%.

Mas se a comparação for feita em termos homólogos a Madeira já teve, em termos de ofertas de emprego, uma quebra de 13,3%.

Outro dado a salientar prende-se com a subida de 3,9% nos desempregados inscritos em setembro, em termos homólogos. Face ao mês anterior a Região Autónoma acabou por sofrer um acréscimo de 42,6%.

Em setembro foram 1.688 pessoas a se inscreverem como desempregados, na Madeira, o que representa um acréscimo de 506 pessoas face ao mês anterior.