Desemprego sobe para 8,3% na zona euro e 7,5% na UE em dezembro

A taxa de desemprego foi de 8,3% na zona euro e de 7,5% na União Europeia (UE) em dezembro de 2020, de acordo com os dados divulgados, esta segunda-feira pelo Eurostat. Olhando para os valores, ambos se mantiveram estáveis na variação em cadeia, mas acima da registada no período homólogo.

De acordo com os dados, na zona euro, a taxa de desemprego subiu face à de 7,4% de dezembro de 2019, para um total de 13,671 milhões de pessoas em situação de desemprego. Já no bloco europeu esta taxa avançou na comparação com a de 6,5% homóloga, havendo 16 mil milhões de desempregados no conjunto dos 27 estados-membros.

Entre as pessoas com menos de 25 anos, a taxa de desemprego aumentou em ambas as zonas quer na variação homóloga quer em cadeia. Em dezembro de 2020, a taxa de desemprego juvenil era de 18,5% na zona Eero, face aos 15,5% homólogos e aos 18,1% de novembro de 2020.

Na UE, o desemprego juvenil aumentou para os 17,8%, quer na comparação com os 14,8% do mês homólogo, quer face aos 17,5% de novembro. Em números absolutos, em dezembro estavam desempregados 3,138 milhões de jovens na UE, dos quais 2,590 milhões na zona euro.

Numa avaliação por género, em dezembro, a taxa de desemprego para mulheres era de 7,9% na União Europeia, comparativamente com o nível estável em novembro. Para o homens, no mesmo período, esse valor fixou-se nos 7,1%. Na zona euro, o desemprego feminino foi de 8,8% em dezembro, enquanto que para os homens subiu de 7,8% para 7,9% no mesmo período.