Despedida do ferry deve atrair mais de 100 pessoas ao Porto do Funchal

A despedida do ferry, é feita esta quarta-feira, por volta das 17h30, marcando o encerrar do primeiro ano do regresso da ligação marítima, que se prolongou por cerca de três meses e 12 viagens, entre a Madeira e o Continente. Para assinalar este momento são esperadas cerca de 100 pessoas no Porto do Funchal.

“O objectivo desta despedida passa por dar visibilidade ao ferry”, explica Paulo Melich, responsável pelo grupo de Facebook Cruise Ferry Madeira, ao Económico Madeira.

Paulo Melich assume-se como uma entusiasta de navios, nem que seja por um princípio familiar, tendo em conta que os seus pais viajaram de Hamburgo até à Madeira, em 1939, a bordo do navio Cap Arcona, mas também como um defensor da linha marítima entre a Madeira e o Continente.

Devido à quantidade de pessoas que a despedida do ferry pode movimentar Paulo Melich diz que possui uma autorização excepcional emitida pela vice-presidência do Governo Regional, entidade que tutela a Administração dos Porto da Madeira (APRAM), que por sua vez, gere o Porto do Funchal, que permite que os carros, que se vão associar a esta iniciativa possam estacionar para lá do túnel que se situa na infraestrutura aeroportuária.

Como defensor desta ligação marítima Paulo Melich diz que o balanço é positivo, referindo que a ocupação nas viagens efectuadas no ferry chegou aos 55% tendo em conta uma capacidade para 1000 passageiros, acrescentando que esta operação se devia estender-se por todo o ano e com carga.

A adição de carga diz Paulo Melich permitiria “o escoamento de produtos regionais” dando resposta às limitações do avião cargueiro em termos de carga face ao ferry.

“No começo desta operação nunca se acreditou que o ferry iria movimentar tantas pessoas”, realça.

De referir que os partidos da oposição tinham defendido que a ligação marítima, entre a Madeira e o Continente, se estende-se pelo ano inteiro, e apelaram ao diálogo entre o Governo Regional e o da República, relativamente ao modelo de financiamento desta operação.