27 Outubro 2023, 19h00

Que potencial têm os desportos de Inverno em Portugal? Nesta edição, recebemos Pedro Flávio, presidente da Federação dos Desportos de Inverno de Portugal e vamos perceber qual o potencial desportivo destas modalidades e como são investidas as verbas provenientes das apostas online (sendo esta uma das Federações em Portugal que mais dinheiro recebe dessas receitas).

Ainda neste programa, vamos debater as comissões dos agentes que atingem valores recorde; o jogador português que mais valorizou este ano e as receitas que os clubes portugueses podem perder com a saída dos futebolistas em fim de contrato.