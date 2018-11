Desvalorização da pesca na Madeira chega aos 35%

A pesca do atum e similares apresenta quebras de 25,8% em termos de quantidade capturada e de 35,6% no valor do peixe capturado. O sector no seu global já teve, em 2018, uma desvalorização de 18,7% em termos de quantidade e de 18,9% no montante arrecadado, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

A desvalorização chega também ao peixe-espada preto e ao chicharro que até ao momento apresentam quebras de 2,5% e de 35% em termos de quantidade capturada.

Escapam a estas descidas o peixe-espada preto, que apesar das quebra na quantidade capturada, apresenta uma subida de 4,9% no valor resultante dessa captura.

A cavala tem uma subida de 29,2% na quantidade capturada e de 67,9% no valor arrecadado.