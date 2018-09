Deutsche Bank poderá tirar 600 mil milhões de dólares em ativos de Londres para Frankfurt

O Deutsche Bank poderá transferir 600 mil milhões de dólares de ativos de Londres para Frankfurt, após a saída do Reino Unido da União Europeia, segundo noticia o Financial Times, citando fontes próximas do processo. A concretizar-se, poderá representar a saída de três quartos do capital do banco.

A mobilização dos ativos visa responder aos requisitos dos reguladores europeus, mas a decisão final da estratégia e do montante ainda não terá sido tomada, de acordo com a mesma fonte do Financial Times. Estará a ser, assim, discutida a transformação da subsidiária britânica numa subsidiária com atividades restritas depois do Brexit, implicando a redução não só o tamanho como a complexidade das operações britânicas.

Uma das hipóteses será reduzir o tamanho do balanço de Londres para que menos que a holding norte-americana, que detém aproximadamente 145 mil milhões de dólares em ativos. O Deutsche Bank, que já iniciou a transferência de atividades em euro de Londres para Frankfurt, poderá implementar as mudanças ao longo de três a cinco anos, segundo o jornal.