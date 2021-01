“Deveria haver mais ambição nas medidas fiscais”

Como avalia o alargamento do programa Apoiar aos empresários em nome individual sem contabilidade organizada com trabalhadores a cargo, bem como às empresas com mais de 250 trabalhadores cujo volume anual de faturação não exceda os 50 milhões de euros?

Faz sentido esse alargamento, pois estamos a falar de um conjunto alargado de entidades que têm um peso significativo na nossa economia e na geração de emprego. Diria que era fundamental que isso fosse contemplado.

O Governo decidiu suspender os processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social até 31 de março. Esta medida poderá ter de ser estendida?

Esta medida é razoável e aceitável no atual contexto. O seu alargamento no tempo vai depender da duração deste período de confinamento e da capacidade que o País tiver para controlar o atual surto pandémico que impacta de forma adversa os serviços sanitários e também o mundo empresarial.

As medidas fiscais de apoio às empresas deviam ser mais ambiciosas?

Sim, deveria haver mais ambição neste domínio e isso foi visível e amplamente discutido no âmbito da aprovação do OE 2021. Tal facto, foi constatado igualmente através de um Survey que a EY lançou poucos dias antes da apresentação do texto da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021.