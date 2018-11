Dez imigrantes resgatados por Aquarius II chegaram esta semana a Portugal

Dez migrantes resgatados pelo navio humanitário Aquarius II chegaram esta semana a Portugal, juntando-se aos 76 que ao longo do ano têm sido acolhidos no país na sequência de resgates de barcos humanitários, avançou nesta sexta-feira, 9 de novembro, o Executivo liderado por António Costa.

“Estes cidadãos (seis adultos e quatro crianças, provenientes do Paquistão – 2, Líbia – 7 e Argélia – 1) foram entrevistados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no início de outubro e foram agora acolhidos em território nacional pela Cruz Vermelha Portuguesa, em Chaves e Caldas da Rainha, e pela Associação Peaceful Parallel, em Coimbra”, explica a nota conjunta do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Marques.

Segundo o comunicado, os dez imigrantes que chegaram esta semana a Portugal foram resgatados, em setembro, pelo navio humanitário Aquarius II, que depois atracou em Malta.

“A resposta preparada para este acolhimento implica o trabalho coordenado de serviços das áreas governativas da Administração Interna e da Presidência do Conselho de Ministros, em particular, do Serviço de Estrangeiros e Fonteiras e do Alto Comissariado para as Migrações”, frisa o Executivo, acrescentando que a chegada de mais este grupo de migrantes resulta do “compromisso de solidariedade e de cooperação europeia assumido por Portugal em matéria de migrações”.

Os governantes realçam aqui que perante a situação de emergência dos migrantes resgatados pelo Aquarius, o Governo português manifestou de imediato a disponibilidade para participar solidariamente no processo de acolhimento.

Eduardo Cabrita e Maria Manuela Marques recordam ainda que “Portugal continua a defender uma solução europeia integrada para responder ao desafio dos fluxos de migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo”. Mas, explicam, por razões humanitárias e face à situação de emergência em que se encontram estas pessoas, o país tem manifestado disponibilidade para, solidariamente, acolher parte destes grupos de migrantes.

Estes cidadãos que esta semana chegaram juntam-se aos 76 que, ao longo deste ano, têm sido acolhidos em Portugal na sequência de resgates de navios humanitários. Em outubro, chegaram 27 pessoas que foram acolhidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pela ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, em Penela. Em setembro, o município do Fundão recebeu 19 pessoas. Em julho, 30 migrantes que tinham sido resgatados pelo navio Lifeline foram acolhidas pelo Conselho Português para os Refugiados, na Bobadela.