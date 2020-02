Dezenas de conferências na Ásia adiadas devido ao coronavírus

Mais de 20 feiras e conferências na Ásia foram adiadas por causa dos receios de disseminação do coronavírus na China, travando acordos de milhares de milhões de euros que foram assinados em edições anteriores.

É o caso da Feira das Importações e Exportações da China (“Canton Fair”), a mas antiga do país. A exibição da primavera deveria acontecer no local do costume (Guangzhou International Convention & Exhibition Center) a partir do próximo dia 15 de abril, mas as exposições estão suspensas por tempo indeterminado. Só no ano passado, foram assinados acordos de 29,7 mil milhões de dólares (aproximadamente 27 mil milhões de euros).

A organização da Feira “Import and Export Commodity” da China Oriental também informou que iria o evento, sem adiantar qual a nova data. O encontro, que normalmente atrai comerciantes de roupas e utensílios domésticos e em 2019 gerou negócios de 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros), deveria acontecer em Xangai entre os dias 1 a 4 de março.

Os eventos adiados seguem-se aos cancelamentos de voos e de viagens à China que companhias aéreas e outras empresas mundiais optaram por fazer. Mesmo o governo chinês pediu às autoridades locais e às associações empresariais que adiem a organização destas conferências que reúnem centenas de pessoas.

Aliás, mesmo na Europa o medo alastra-se à velocidade do vírus. A LG, a Ericsson e Nvidia cancelaram mesmo a presença na conferência tecnológica Mobile World Congress, que se realiza no final deste mês em Barcelona.