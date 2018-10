DGS quer vacina da meningite B no Programa Nacional de Vacinação

A Direção Nacional de Saúde (DGS) está a estudar a possibilidade de vir a incluir a vacina que previne a meningite B no Programa Nacional de Vacinação (PNV). A vacinação contra a doença é recomendada pelos pediatras e a DGS deve decidir entretanto se vai passar a administrar gratuitamente fármaco, avança o “Jornal de Notícias”.

A Comissão Técnica de Vacinação (CTV) reuniu-se esta terça-feira e deve voltar a negociar ainda este ano para decidir se a vacina vai continuar a ser paga pelos pais ou se vai passar a constar no PNV. Atualmente, a vacina tem um custo de quase 100 euros por dose. O presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Amil Dias, afirma que “tanto os pediatras como os médicos de medicina geral e familiar estão a aconselhar os pais a vacinar os filhos com a única vacina que existe para estirpe B”.

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirma que “a CTV está a avaliar e a equacionar se é uma mais-valia para toda a população” e que, “no plano individual, a vacina é ótima e dá proteção às crianças”. “Há países onde a vacina já consta [no PNV] mas é paga por seguradoras. Cá, somos todos nós a pagar, o que obriga a fazer contas”, indica.

Só este ano, foram vendidas 132 mil doses da única vacina que protege contra a meningite B, a mais frequente forma de doença. No ano passado, foram comercializadas 210 mil doses individuais de vacinas contra a meningite (extra PNV) vendidas nas farmácias portuguesas.