Dia decisivo para Kavanaugh: “Não estou aqui porque quero estar. Estou aterrorizada”

Ler mais

Está a decorrer a audiência de Christine Blasley Ford, a mulher que acusa de abuso sexual Brett Kavanaugh, candidato do presidente dos EUA ao Supremo Tribunal, em frente à Comissão Judicial do Senado, em Washington D.C.

”Não estou aqui porque quero estar. Estou aterrorizada. Estou aqui porque acredito que o meu dever cívico é contar-vos o que me aconteceu enquanto eu e Brett Kavanaugh estavamos na escola secundária”. Foi assim que Christine Blasey Ford, a iniciou esta quinta-feira a sua intervenção na Comissão Judicial do Senado.

Visivelmente nervosa, a professora de piscologia na Universidade de Palo Alto confessou que o alegado episódio de agressão sexual envolvendo Brett Kavanaugh “alterou dramaticamente a sua vida”. Quando questionada de que maneira o incidente afetou-a pessoalmente, a vítima refere sofrer de ”ansiedade, trauma, claustrofobia” e acrescenta que nos primeiros quatro anos seguintes que teve ”dificuldades académicas e sociais”.

“Durante muito tempo, tive muito medo e sentia vergonha de contar a alguém os detalhes do que aconteceu.(…) Convenci-me a mim mesma de que o Brett não me violou”, afirmou Christine Blasey Ford perante os membros da comissão do Senado.

Questionada por 21 senadores e a procuradora, Rachel Mitchell, Ford insiste ter ”100%” que Kavanaugh atacou-a e que não esquece ”dos risos” que ecoavam no quarto onde o incidente ocorreu. “Estava debaixo de um deles, enquanto os dois se riam. Dois amigos a passarem um bom bocado”, declarou, emocionada. Sublinha que não bebeu nem estava medicada na altura do alegado incidente.

Os senadores democratas, Patrick Leahy e Dick Durbin admiram a ”coragem” de Ford e dizem estar orgulhosos de si por ter publicamente acusado Brett Kavanaugh, relembrando o caso de 91 de Anita Hill. “Eu também estava cá há mais de 25 anos quando ouvimos Anita Hill”, afirmou Leahy, “nessa altura o Senado falhou para com Anita Hill. Tenho receio que estejamos a fazer muito menos por estas três mulheres hoje.”

Os senadores terão apenas 5 minutos para questionar a arguida – 5 minutos para republicanos, 5 minutos para democratas, à vez.

Quando questionada pelo democrata Sheldon Whitehouse, o senador declarou sentir-se indignado pois ”nunca na história das investigações prévias do FBI uma investigação não foi continuada quando surge mais informação credível sobre o candidato”.

Sublinhou que Ford tem os requisitos minimos de vitima para que a investigação continuasse e no fim rematou que “a culpa está no Presidente, no diretor do FBI e nos membros deste Comité”

O senador Chuck Grassley respondeu às acusações asegurando que foi feita uma investigação pelo Comité e que tanto Mark Judge como outras testemunhas negaram as acusações de Ford.

Foi questionada a veracidade do teste polígrafo que Ford foi submetida, onde, aparentemente, foi concluído que estava a dizer a verdade. O senador Patrick Leahy afirmou que esse teste não é a forma mais legítima de se chegar à verdade e citou Joe Biden que afirmou em 91 que “se chegámos a um ponto neste país em que um detetor de mentiras é a base a partir da qual fazemos julgamento, atingimos um dia triste para as liberdades civis”.

(em atualização)