Dia dos Solteiros: é hoje o maior evento de compras online do mundo

A Alibaba de Jack Ma preparou-se bem para o Dia dos Solteiros — uma festa anual de compras online que se realiza hoje, dia 11 de novembro na China.

A ligação de lojas de bairro à internet é o mais novo impulso da Alibaba para agitar o mercado de retalho da China, de quatro biliões de dólares, e foi concebida como forma de estimular o setor de comércio eletrónico do país.

Com esse objetivo, as equipas da empresa espalharam-se por todo o país antes do Dia dos Solteiros para ajudar os vendedores a atualizarem sistemas para monitorizar melhor os seus stocks de produtos. Muitos deles transformam-se em centros de armazenagem e, ao mesmo tempo, recolhem informações preciosas sobre compras.

A iniciativa, celebrada a 11 de novembro pelos quatro ‘um’ que combinam nesta data (11/11), que afigura assim a condição de solteiro, foi criada em 2009 pelo fundador do Alibaba, Jack Ma.

“É possível ver, com essa estratégia de retalho, que a China realmente está a abrir caminho” em vez de copiar do exterior, disse John Choi, analista da Daiwa Securities, em Hong Kong.

Em 2017, o gigante de e-commerce chinês Alibaba estabeleceu um novo recorde de vendas. Feitas as contas, a empresa fundada por Jack Ma anunciou que as vendas chegaram aos 168,3 mil milhões de yuan. O valor equivale a 21,7 mil milhões de euros ou 25,4 mil milhões de dólares, em apenas 24 horas

As vendas ultrapassaram mil milhões de dólares em dois minutos e 10 mil milhões em pouco mais de uma hora, segundo dados da CNBC. O dia é conhecido como o maior evento de compras do mundo, batendo as vendas (conjuntas) da Black Friday e da Cyber Monday nos Estados Unidos.

“É o dia em que é necessária a maior quantidade de energia nos computadores da China”, explicou, He Yunfei, gestor sénior de produto da Alibaba, à agência Bloomberg.