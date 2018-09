Um roteiro ao Dia Mundial do Turismo em Portugal

Ler mais

Desde 1980 que o dia 27 de setembro celebra o turismo. O dia mundial do turismo, instituído pela Organização Mundial do Turismo (OMT), das Nações Unidas, tem por objetivo reflectir no papel desta atividade económica e de lazer na comunidade internacional e de perceber os seus efeitos nos valores sociais, culturais, políticos e económicos. Todos os anos, neste dia, a OMT promove conferências dedicadas ao turismo em cidades diferentes. Hoje, a cidade escolhida foi a capital da Hungria, Budapeste, onde se irá realizar uma conferência dedicada ao tema “O turismo e a transformação digital”.

Mas isso é em Budapeste. E por cá? Em Portugal também teremos conferências. Desde logo, a Confederação do Turismo de Portugal organiza a IV Cimeira do Turismo Português onde diversos oradores irão abordar o presente e o futuro do turismo em Portugal. Felizmente, e como muitos de nós associa turismo às férias e ao lazer, vários pontos do país têm eventos em celebração ao Dia Mundial do Turismo que, se os percorrêssemos todos, daria uma viagem interessante.

O nosso ponto de partida dá-se na Invicta. Para os amantes dos animais marinhos e dos oceanos, o Sea Life Porto vai oferecer visitas guiadas aos bastidores a todos os portadores de bilhete. Para garantir o seu lugar bastará ligar ou enviar um email. As visitas guiadas têm três horários: 10h30, 14h30 e 16h30. Aproveite, porque a partir de outubro, estas visitas passarão a custar 4,5 euros por adulto e de 2,5 euros por criança.

Mas se prefere ficar com os pés em terra, fique sabendo que também o FC Porto se vai assinalar o Dia Mundial do Turismo. A partir de hoje até ao próximo dia 30, o Museu FC Porto (membro afiliado da OMT) possibilita a realização de visitas interactivas através da utilização gratuita da app “Museu & Tour”.

Mas há mais opções. Os 17 municípios da área metropolitana do Porto vão também celebrar este dia com o início do programa “Sons no Património” que, ao longo de um circuito por 17 espaços emblemáticos vão realizar-se 17 concertos de entrada livre. O “Sons no Património” termina no dia 30 deste mês e pode consultar aqui a programação.

Antes de descermos rumo ao centro do país, vamos um pouco mais a norte com destino à cidade-berço. Guimarães vai apresentar cinco quiosques multimédia e vai lançar a app ‘Visitguimarães’. Os quiosques estão montados no Jardim do Edifício do Turismo Praça de S. Tiago e terá a presença da vereadora do turismo, Sofia Ferreira. Além disso, estão ainda programadas visitas guiadas ao centro histórico de Guimarães, entre as 10h00 e as 15h00 e terão a duração de uma hora. Haverá ainda uma pequena oferta e mais eventos que pode consultar aqui.

Coimbra com Fado

A nossa viagem pelo país leva-nos agora à cidade das universidades. Em Coimbra, a câmara municipal comemora o dia mundial do turismo com um programa turístico no qual os participantes poderão percorrer a cidade num autocarro panorâmico e cear, pelas 22h00, acompanhados pelo som do Fado. Mas ao longo de todo o dia, a câmara municipal de Coimbra vai organizar mais eventos e programas.

Mais a sul do território, entramos no município de Lisboa e o destaque vai para programas nocturnos. Em Loulé, os participantes vão ter a oportunidade de descobrirem a os encantos da história da cidade num passeio ao luar que os levará às ruas do Centro Histórico de Loulé. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Para mais informações sobre este passei à luz da lua, clique aqui.

Para os que gostam de festas, o rooftop do Jupiter Hotel Lisboa vai despedir-se do verão esta noite com uma festa “Bye Bye Summer” com início às 18h00 e prolonga-se até às 22h00.

Descemos mais umas centenas de quilómetros em direção ao Algarve. Em Albufeira, o Museu Municipal de Arqueologia abre as suas portas gratuitamente num dia em que os visitantes também poderão ver uma exposição da obra do fotógrafo Artur Pastor. Mais tarde, os mais curiosos poderão deslocar-se até à Sala Azul do Inatel Praia Hotel, onde será revelado o programa de Fim de Ano. Em Faro, várias iniciativas serão promovidas para celebrar o Dia Mundial do Turismo.

Apanhamos o avião em direção à ilha da Madeira. Mal se aterra no aeroporto Cristiano Ronaldo, é-se agraciado com flores e brindes. Estão ainda programadas várias atividades e iniciativas de animação no centro do Funchal, como entradas gratuitas em alguns museus e jardins.

E voltamos a voar pelos céus portugueses, agora em direção ao arquipélago dos Açores, onde o governo regional também organiza várias iniciativas nas nove ilhas. Haverá grupos de folclore em pontos de interesse turístico das ilhas de Santa Maria, Pico, São Jorge e Terceira e na ilha Terceira estão previstos dois ‘tours’ citadinos em minibus e na Graciosa vão ser realizados passeios de charrete na praça central. Também em Ponta Delgada, no Centro Comercial Parque Atlântico estão previstas atividades que incluem a marcação de um trilho e jogos relacionados com cuidados a ter com as que se encontram nos percursos