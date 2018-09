Diálogo EUA-China põe Wall Street no ‘verde’

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira, dia 13 de setembro, em terreno positivo. As tecnológicas alavancam a praça nova-iorquina, num dia em que os investidores nos mercados financeiros norte-americanos estão animados perante a retoma das negociações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China.

Entre os principais índices bolsistas norte-americanos, o industrial Dow Jones soma 0,60%, para os 26.154,39 pontos, e acompanhando estes números em alta, o alargado S&P 500 avança 0,56%, para os 2.905,18 pontos. Na mesma linha, o tecnológico Nasdaq sobe 1,04%, para os 8.036,76 pontos. Também o Russell 2000 valoriza, com uma subida de 0,42%, para os 1.722,88 pontos.

A Apple sobe 1,85%, para 225,42 dólares, após os lançamentos do evento de ontem. Em pouco menos de duas horas, a gigante criada por Steve Jobs apresentou apenas quatro produtos novos, como o Apple Watch Series 4, a quarta geração deste projeto começado por Tim Cook em 2015. O mundo assistiu também à apresentação de três novos iPhones que, pelo nome, parecem ser uma evolução do iPhone X: o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR, este último a preços mais acessíveis.

A China afirmou esta quinta-feira que recebeu um convite dos Estados Unidos para uma nova ronda de negociações comerciais. O convite surge numa altura em que a Administração Trump se prepara para avançar com tarifas aduaneiras de 200 mil milhões de dólares (mais de 170 mil milhões de euros) e intensificar a guerra comercial com a China.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang, disse que o convite da Casa Branca para reiniciar as negociações recebeu as boas-vindas da China e os dois países estão agora a discutir os detalhes.

“A China sempre defendeu que uma escalada do conflito comercial não é do interesse de ninguém. De facto, a partir das negociações preliminares do mês passado em Washington, as equipas de negociações dos dois lados mantiveram várias formas de contacto e realizaram discussões sobre as preocupações de cada lado”, afirmou o responsável pela diplomacia chinesa.

Notícia atualizada às 15h03