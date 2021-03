Os nómadas digitais já chegaram à Madeira. O ponto de entrada foi a Digital Nomad Village, instalada na Ponta do Sol. O conceito já gerou interesse em mais de quatro mil pessoas, de 90 países. Os Estados Unidos têm mais de mil inscritos, o Reino Unido mais de 320 e o Brasil conta com mais de 270 num projeto que também quer ajudar a dinamizar negócios locais.

“No âmbito deste projeto foram também estabelecidos acordos com negócios locais, e também acordos para estadias. E depois temos a parte mais importante para mim que é a comunidade. Temos eventos ligados a skills, partilha de conhecimento, workshops, etc., misturando comunidade local e empreendedores locais com os nómadas. Queremos criar uma comunidade forte entre nómadas de todo o mundo com a comunidade local e com os negócios locais. E temos também uma comunidade digital”, diz Gonçalo Hall, consultor deste projeto.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 05 de março.