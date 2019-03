Diretiva dos Direitos de Autor volta a Bruxelas. Como ficou a versão final desta reforma polémica?

Esta semana, os eurodeputados vão tomar uma decisão final sobre a polémica proposta pela nova diretiva de direitos de autor. Os artigos 11 e 13 deixaram de existir e são agora conhecidos pelos artigos 15 e 17, dado a ”rápida evolução tecnológica que continua a mudar a forma como as obras e outro material protegido são criados, produzidos, distribuídos e explorados”. Contudo, a premissa é a mesma.

De acordo com o preâmbulo da proposta, “continuam a surgir novos modelos empresariais e novos intervenientes”. Estes “novos modelos”, referem-se ao YouTube e Facebook, como tem argumentado a Comissão Europeia.

A polémica ganhou fama em Portugal, no ano passado, quando um ‘youtuber’ publicou um vídeo cujo titulo alertou os utilizadores da internet. No entanto, o documento tem vindo a ser motivo de discussão entre os eurodeputados há mais de dois anos.

Depois de quase 24 meses de revisões, a reforma vai estar em cima da mesa para debate durante esta semana. Se o texto for adotado pelo Parlamento, os Estados-membros terão dois anos a partir da sua entrada em vigor para adaptarem as suas lei.

O que dizem os artigos 15 e 17 (antigos 11 e 13)

Não mudou muita coisa. A premissa do antigo artigo 11, o agora artigo 15, mantém-se; contudo vai incluir agora os editores de imprensa, dando-lhes espaço para passarem a deter direitos de autor dos conteúdos que publicam.

Antes, na lei europeia, lia-se que “os Estados-membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, diretas ou indiretas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte, cabe aos autores, aos artistas, aos produtores de fonogramas, aos produtores de filmes e aos organismos de radiodifusão”, excluindo o que era produzido pelos jornais ou publicações digitais”. Agora, a nova proposta vai juntar à lista os editores de publicações de imprensa presentes em cada Estado-membro.

O artigo 13, que agora é o 17, deixou de ficar conhecida como os ”filtros de upload”, contudo continua a ser aplicada às plataformas online. A diretiva exige que as plataformas estabeleçam acordos com os detentores de direitos para que sejam pagos quando um utilizador partilhar na plataforma um trabalho (um texto, uma música, um filme, etc.) sobre o qual detêm direitos. No documento da diretiva pode ler-se que esses acordos podem ser obtidos “através da celebração de um acordo de concessão de licenças”. Na ausência de tais acordos, a plataforma pode ser responsabilizada pela existência de um trabalho na sua rede de uma obra protegida.

A imprensa internacional aponta para que o resultado obtido em setembro, 438 votos a favor, 226 votos contra e 39 abstenções, não seja alcançado esta semana. Dado a pressão dos movimentos contra esta diretiva e com as eleições europeias à porta, muitos eurodeputados poderão reconsiderar o seu voto, principalmente entre o público mais jovem, que se tem oposto a esta lei.