Diretor de Urologia do SESARAM nega desvio de doentes para o privado

Durante a comissão de inquérito à unidade de medicina nuclear o diretor de Urologia do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), Ferdinando Pereira, admitiu que a falta de anestesistas “coloca algumas limitações” ao serviço mas que com a ‘ambularotização’ da cirurgia cerca de 50% da lista de espera pode ser tratada no ambulatório e que isso vai dar “grande resposta”, negando ainda que tenha realizado desvios de doentes para o privado.

O director de urologia do SESARAM disse ainda que desde que desde que a medicina nuclear do SESARAM começou a realizar a centigrafias ósseas todos o doentes foram encaminhados para lá e não para a Quadrantes.

“Os renogramas não são realizadas no hospital mas quando estiverem disponíveis os doente serão enviados para lá”, disse o médico.

Ainda relativamente às declarações de Rafael Macedo, que acusou alguns colegas de “forte negligência” e de se administrar tratamentos “não adequados”, ainda “não tinha visto nada igual” e que os problemas se resolvem com diálogo e transparência.

Ainda sobre as declarações de Rafael Macedo, o director de Urologia do SESARAM, referiu que essas afirmações levam à perda de “serenidade e confiança” dos doentes e que as declarações são “graves e desactualizadas”, porque “não estão de acordo com as boas práticas”.

“Rafael Macedo se não sabe deve-se informar sobre os tratamento mais actuais e não criar expectativas falsas na opinião pública. Isto é mau. Cria descrédito na classe e gera desconfiança nos doentes”, vincou.