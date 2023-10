No Top 15 do ranking elaborado pela APECOM, apenas a Impresa (dona da Sic e do “Expresso”) conta com tantos jornalistas como a Media9, com quatro profissionais listados.

O grupo media9, proprietário do “Jornal Económico”, do “Novo”, da “Forbes África Lusófona” e da “Forbes Portugal”, tem quatro dos 15 jornalistas que os profissionais de relações públicas portugueses mais admiram, segundo o ranking Scopen, da APECOM). A diretora do “Novo”, Joana Petiz, ocupa a primeira posição deste ranking.

Na listagem, que foi resultado do contributo de 155 profissionais de consultoras de comunicação, são mencionados um total de 132 jornalistas. No top 15, além de Joana Petiz, são mencionados outros três jornalistas da Media9, nomeadamente do Jornal Económico: Mariana Bandeira, coordenadora de empresas, em décima posição; Nuno Vinha, subdiretor e Maria Teixeira Alves, grande repórter, respetivamente, ambos em décima quinta posição.

No Top 15, apenas a Impresa (dona da Sic e do “Expresso”) conta com tantos jornalistas como a Media9, igualmente com quatro profissionais.

Note-se que a diretora do Novo, Joana Petiz, lidera as preferências com 18% das preferências seguida de Ana Marcela (Eco) e Maria João Vieira Pinto (Marketeer).

A medir as preferências dos profissionais de comunicação em Portugal, no que diz respeito às marcas mais atrativas para trabalhar a comunicação corporativa, destaque para o “top 3” que integra marcas como a EDP, Ikea e Lidl.