“Disse aos nossos militares: considerem que as pedras são espingardas”. Trump ameaça imigrantes da América Central

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta sexta feira que deu ordem aos 15 mil militares destacados para a fronteira com o México para dispararem contra os imigrantes da América Central em caso de confronto, mesmo que sejam usadas pedras.

“Espero que não [aconteça]. Mas se alguém atirar pedras, como fizeram no México, vamos considerar um ataque com uma arma de fogo, porque a diferença não é muita”, argumentou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca. “Querem atirar pedras aos nossos militares? As nossas forças vão responder com tiros”, rematou.

Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal Immigration hurts American workers, burdens American taxpayers, undermines public safety, and places enormous strain on local schools, hospitals and communities…https://t.co/eN1IqPNBJY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018

O comentário vem no seguimento de um grupo de imigrantes, de diversos países da América Central que se desloca em caravana em direcção aos EUA, e que entrou recentemente em conflito com a polícia da Guatemala, contra quem atirou pedras.

“Disse aos nossos militares: considerem que as pedras são espingardas”, sublinhou o Presidente dos EUA.

Na conferência de imprensa, Trump, sem apresentar dados que comprovassem as suas declarações, afirmou que as famílias que entram nos Estados Unidos são “agressores violentos” que irão pôr em causa a segurança do país.

No twitter não poupou a propaganda desta ideia xenófoba e racista, ao partilhar um vídeo de Luis Bracamontes, um imigrante iligal que foi condenado por matar dois policias na Califórnia em 2014, e que ficou conhecido por ter-se gabado dos assassinatos durante o julgamento.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

As declarações de Trump surgem a quatro dias das eleições para o Congresso, a 6 de novembro.

Nas últimas semanas, Trump intensificou o discurso anti-imigração, culpando o Partido Democrata pelas “leis liberais ridículas” de imigração e pela permissividade do México em relação à entrada de “grandes fluxos de droga e de pessoas” nos EUA.

“Cada vez que virem uma caravana, ou pessoas a entrar ilegalmente, ou a tentar entrar, pensem e culpem os Democratas por não nos darem os votos para mudarmos as nossas patéticas leis anti-imigração! Lembrem-se das eleições!”.