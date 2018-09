Dívida do Estado, empresas e famílias atinge 721,9 mil milhões em julho

Ler mais

Em julho, e de acordo com as estatísticas publicadas pelo Banco de Portugal, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 721,9 mil milhões de euros. Uma subida de 700 milhões face a junho devido ao endividamento do setor público.

O endividamento da economia pesa 367,2% do PIB.

A dívida nacional de 721,9 mil milhões inclui o setor público (Estado), com 318,7 mil milhões e 403,2 mil milhões do setor privado.

“Relativamente a junho de 2018, o endividamento do setor não financeiro aumentou 0,7 mil milhões de euros, devido, sobretudo, ao acréscimo do endividamento do setor público”, escreve o banco central.

A subida do endividamento do setor público refletiu-se no acréscimo do financiamento concedido pelo setor financeiro e pelos particulares, “parcialmente compensado pela redução do financiamento externo e junto das próprias administrações públicas”, lê-se na nota.

já o endividamento do setor privado manteve-se em valores semelhantes aos observados no mês anterior.

Administração pública financiou-se em 4,2 mil milhões entre janeiro e julho

Os dados do Banco de Portugal relativos às estatísticas do financiamento das administrações públicas até julho de 2018, revelam que o financiamento das administrações públicas foi de 4,2 mil milhões de euros, valor que compara com 7,4 mil milhões de euros registados em igual período de 2017 (entre janeiro e julho).

As administrações públicas financiaram-se essencialmente junto dos bancos, em 3,8 mil

milhões de euros. O financiamento através de títulos situou-se em 5,6 mil milhões de euros. Em contrapartida, o financiamento em empréstimos líquidos de depósitos foi de -1,4 mil milhões de euros.