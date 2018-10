Dívida pública portuguesa tem 4.º recuo mas permanece 3.ª maior da UE no 2.º trimestre

De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), a dívida pública recuou, entre abril e junho, na zona euro para os 86,6% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 89,2% do período homólogo e aos 86,9% do primeiro trimestre do ano.

Na UE, a dívida pública baixou para os 81,0% do PIB, quer na comparação com o segundo trimestre de 2017 (83,4%), quer face ao período entre janeiro e março (81,5%).

Os maiores rádios da dívida pública em função do PIB foram registados na Grécia (179,7%), Itália (133,1%) e Portugal (124,9%) e os mais baixos na Estónia (8,3%), no Luxemburgo (22,0%) e na Bulgária (23,8%).

Em termos homólogos, os maiores recuos da dívida observaram-se na Eslovénia (-7,4 pontos percentuais), na Lituânia (-6,5), na Irlanda (-6,4), em Portugal (-5,9) e Malta (-5,5 pontos percentuais).

Os maiores crescimentos homólogos da dívida, por seu lado, observaram-se na Grécia (3,5 pontos percentuais), no Reino Unido (0,3) e na Eslováquia (0,1).

A dívida pública portuguesa também desceu face ao primeiro trimestre, quando atingiu os 125,4% do PIB.divid