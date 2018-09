Divisão: o renascer das cinzas, entre o Barclays e o Nomura

Não tinha passado uma semana desde a falência do Lehman Brothers e o banco britânico Barclays – que tinha recuado na compra no fim de semana anterior – já demonstrava um interesse renovado no negócio. Se a queda do quarto maior banco dos Estados Unidos foi um dos maiores contributos para a crise da banca a nível global, também foi vista por alguns como uma oportunidade única. Enquanto o Barclays ficou com o negócio nos EUA, o japonês Nomura aproveitou para entrar em mercados onde não estava presente, tendo ficado com as parcelas não só asiática, mas também africana e europeia.

O grupo britânico acordou a compra por 1,75 mil milhões de euros dois dias após o Lehman Brothers ter entregue o capítulo 11 no tribunal de falências de Nova Iorque. Uma semana depois, o Nomura adquiriu as operações de equity e banca de investimento na Ásia, Europa e África. Dois dólares. Foi quanto pagou o banco japonês pelos ativos.

“Na prática, foi uma oportunidade que o Nomura encontrou para avançar com o plano de expansão internacional e adquirir uma plataforma com competências muito específicas na área da Banca de Investimento para a Europa”, explicou, Vasco Bouça, responsável pela atividade de investment banking para Portugal no Nomura, em entrevista ao Jornal Económico.