Do exército ao ‘Planato’: quem é o novo presidente do Brasil?

Jair Bolsonaro diz que não é nem de direita, nem de esquerda, mas as ideias que revela colocam-no muito perto da direita radical. O anti-establishment, como gosta de se intitular, já foi várias vezes considerado pelos opositores como uma mistura do presidente norte-americano, Donald Trump, com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Em comum têm as políticas e os discursos, que estão longe de serem politicamente corretos.

Caracterizam-no também a retórica homofóbica e misógina. Recentemente, Bolsonaro considerou perante os membros do Partido Social Liberal (PSL) – pelo qual é candidato às presidenciais –, que “um pai e uma mãe preferem chegar a casa e encontrar o filho todo magoado por ter jogado futebol, do que encontrar o filho a brincar com bonecas por influência da escola”. Mas há quem considere que o discurso de Bolsonaro está hoje mais suavizado. Em discursos anteriores, afirmou que preferia “um filho morto que um filho gay” e admitiu ser “preconceituoso, com orgulho”.

A “falta de tento na língua”, como acusam os seus opositores, valeu-lhe duas ações penais no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), devido a um episódio em que afirmou em plenário que a deputada Maria do Rosário Nunes, do PT, era “feia demais para ser estuprada [violada]”.

Bolsonaro defende uma agenda económica liberal, a privatização de empresas do Estado e a redução de impostos. Mas a economia não é o seu forte, algo que o próprio reconhece: “É uma virtude reconhecer o que não sabemos; é melhor reconhecer do que tomar decisões erradas”.

É deputado federal desde 1991 e serviu no Exército Brasileiro de 1971 a 1988, passando para a reserva na patente de capitão.

Bolsonaro é o preferido dos jovens, que possivelmente não se recordam dos tempos da ditadura, que o ex-militar diz que “não existiu” e que o seu maior erro foi “torturar e não matar”. As sondagens indicam que 60% das intenções de voto do candidato dizem respeito aos eleitores com idades entre 16 e 34 anos. A aceitação das políticas do ex-militar do Exército junto do eleitorado mais jovem é explicada pela sua forte presença nas redes sociais, onde usa frases curtas para criar polémica e torná-las virais.