Do jantar no Panteão ao ‘desconvite’ a Le Pen. As polémicas que marcaram a Web Summit

A organização da Web Summit já terá acordado com o governo a permanência do evento por mais dez anos sendo que o anúncio do prolongamento do vínculo deverá ser feito amanhã na Altice Arena.

Este acordo que vai vincular a Web Summit à capital portuguesa até 2028 irá assentar numa série de obrigações mútuas, escreve a SIC Notícias, como as melhorias de condições na FIL e a transformação da cimeira num evento de maior escala.

O anuncio oficial será feito amanhã, 3 de outubro, no Altice Arena, mas até lá o Jornal Económico recolheu alguns dos momentos mais controversos que ocorreram durante as edições que tiveram lugar em Lisboa.

O convite e ‘desconvite’ de Le Pen

A dúvida sobre a vinda de Marine Le Pen a Portugal, no próximo mês de novembro, para discursar naquela que é considerada a maior cimeira tecnológica do mundo, foi clarificada em agosto, por Paddy Cosgrove.

It’s clear to me now that the correct decision for @WebSummit is to rescind Marine Le Pen’s invitation. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) August 15, 2018

O convite foi retirado e anunciado no Twitter por Cosgrove. Tendo em conta os conselhos que os responsáveis pelo evento receberam, explicou Paddy, a presença da dirigente política francesa é “desrespeitosa, em particular para o nosso país anfitrião”.

A organização da Web Summit retirou o convite dirigido à dirigente política francesa, na sequência das críticas que proliferaram nas redes sociais, nomeadamente por parte de diversas personalidades políticas nacionais.

O jantar no Panteão

A polémica surgiu após a divulgação de informações nas redes sociais que deram conta da realização de um jantar exclusivo com convidados da Web Summit no Panteão Nacional, em que participaram presidentes executivos, fundadores de empresas e ‘startups’, investidores de alto nível, entre outras personalidades.

O jantar em questão chama-se ‘Founders Summit’ e decorreu na sexta-feira em Lisboa, no dia seguinte ao encerramento da cimeira tecnológica.

Na sequência destas informações, o Governo português classificou a utilização do espaço do Panteão Nacional para a realização deste jantar exclusivo de convidados da Web Summit como “absolutamente indigna”, referindo que tal uso estava enquadrado legalmente através de um despacho proferido pelo anterior executivo liderado pelos sociais-democratas.

A organização da Web Summit pediu desculpas “por qualquer ofensa causada” pela utilização do Panteão Nacional para um jantar associado à cimeira tecnológica, garantindo que o evento, “conduzido com respeito”, respeitou as regras do local.

Dear Portugal, I apologise. I’m Irish. Culturally we have a very different approach to death. We celebrate it. That does not make it the right approach when in Portugal. I love this country as a second home and would never seek to offend the great heroes of Portugal’s past. Paddy pic.twitter.com/Li2AiUtYRC — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) November 11, 2017

A revenda ilegal de bilhetes

A revenda de bilhetes ilegais é um obstáculo que a organização tem debaixo de olho.

Na última edição, a inflação dos preços aumentou após a organização ter colocado à venda 10 mil bilhetes de meio-dia para jovens entre os 16 e 23 anos de idade. Esses bilhetes tinham um preço de 7,5 euros e esgotaram em poucos dias. Entretanto foram revendidos nas redes sociais, informalmente, por preços mais elevados, alguns na ordem dos 1.000 euros.

“Quem comprar bilhetes por outras vias não vai conseguir entrar no evento”, garantiu à ”Lusa” a organização na altura.

Desde então foi assegurado pelo próprio Cosgrove que o evento terá “segurança muito profissional” para detetar bilhetes fraudulentos, após ter sido verificado o caso de revenda por 1.000 euros na edição passada.

Ainda é desconhecido o preço dos bilhetes para a conferência deste ano, mas estes irão rondar entre os mil e os dois mil euros, sendo que os últimos bilhetes foram cobrados por 2.500 euros.

Valência apostou 50 milhões em candidatura

Em junho, Valência apresentou uma proposta de 50 milhões de euros públicos para receber a Web Summit durante 10 anos, mas não foi a única cidade a fazê-lo. Ao que tudo indica, Munique, Paris, Londres, Berlim, Madrid, Milão e Bilbau também apresentaram propostas na altura.

O anúncio foi feito pelo presidente da Comunidade Valênciana, Ximo Puig, e pelo presidente da Câmara Municipal de Valência, Joan Ribó e previa um investimento de 5 milhões de euros anuais das duas entidades para os próximos cinco anos, segundo o ”El Pais”. Em dinheiros públicos, esta aposta traduz-se em 25 milhões de euros, nesse período.

Contudo, de acordo com o jornal ”Levante El Mercantil Valenciano”, o investimento da cidade na conferência não seria para cinco, mas sim, para 10 anos. Assim, os apoios públicos traduziam-se em 50 milhões de euros.