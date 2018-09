Do visionário Steve Jobs ao milionário Tim Cook

No dia 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs repescou uma frase de um engenheiro informático norte-americano, Alan Kay, para explicar as razões que levaram a Apple a trabalharem num produto que iria transformar por completo a indústria dos telemóveis. Estávamos no evento da Apple e a certa altura, o então CEO da empresa mais valiosa do mundo, colocou a seguinte frase na sua apresentação: “People who are really serious about software should make their own hardware”. O que Steve Jobs queria dizer, através das palavras de Alan Kay, era que a Apple tinha conseguido fazer um simbiose perfeita entre software e hardware que culminou com o primeiro iPhone

Nas suas apresentações, que mais se assemelhavam a palestras, Steve Jobs punha o suspense em crescendo à medida que explicava os problemas que as inovações da Apple prometiam resolver antes de desvendar os produtos. “Esperei dois anos e meio por este dia. De vez em quando, surge um produto revolucionário que altera tudo”, disse Jobs, naquela apresentação de 2007. “Hoje vamos introduzir três produtos revolucionários. O primeiro é um iPod com um écran largo e com controlos por toque. O segundo é um telemóvel revolucionário. E o terceiro é um inovador comunicador com a internet”. Repetiu duas, três vezes, até que a plateia (e o mundo) se apercebeu que estava perante um momento histórico da tecnologia: um aparelho que era simultaneamente um telemóvel, um iPod e um dispositivo que se ligava à internet – eis o começo do iPhone. O resto, é história. O portal de estatísticas Statista estima que foram vendidos 1,4 milhões iPhones de primeira geração mas entre 2007 e 2016, a apple terá vendido mais de mil milhões de iPhones no mundo inteiro.

Três anos mais tarde e dois iPhones depois (o iPhone 3 e o iPhone 3GS), Steve Jobs voltou a subir ao palco para apresentar aquele que constituia o “maior progresso desde o iPhone original”. Descrevendo o dispositivo como uma obra de arte, Jobs revelava que o iPhone 4 era o smartphone mais fino no mercado. O revestimento de aço, à volta do telefone, além de esteticamente apelativo, era também tecnologicamente avançado porque escondia três antenas integradas.

No mesmo ano, Steve Jobs deu mais uma lição de marketing. Desta vez debruçou-se sobre outro produto que muitos utilizam como um complemento aos smartphones e aos computadores. Jobs introduziu o iPad desta forma: “Toda a gente utiliza um smartphone e um laptop. A questão é: haverá espaço para outro dispositivo que esteja entre os dois?”. Para ele, o iPad seria melhor que os smartphones e que os laptops para pesquisas na internet, consultar e escrever emails, visualizar fotografias e vídeos, jogar, ouvir música e ler livros eletrónicos. Nos três meses após o lançamento no mercado, foram vendidos cerca 3 milhões de unidades. O sucesso deste dispositivo híbrido da Apple foi tanto que, em 2016, 25% das vendas de tablets no mundo inteiro eram iPads.

Quando morreu, Tim Cook passou a ser o CEO da Apple, depois de ter sido o chief operations officer da empresa. Muitos o criticaram por não ter a visão de Jobs que o impedia de lançar produtos inovadores. Muitas dessas críticas foram rebatidas recentemente quando a Apple apresentou os resultados “do melhor terceiro trimestre de sempre” em junho de 2018. Suportadas pelas vendas iPhone X, os serviços e wearables (onde se inclui o Apple Watch), as receitas da Apple no trimestre ascenderam a 11,5 mil milhões de dólares.

Numa indústria que já está madura, Tim Cook conseguiu lançar o iPhone mais rentável de sempre: o iPhone X. Segundo o “Economic Times”, desde que foi lançado, foram vendidos cerca 63 milhões de unidades até agosto de 2018. É o segundo iPhone mais vendido de sempre, logo atrás do iPhone 6 que, além de ser o mais popular de todos, foi também lançado no mercado durante o reinado de Tim Cook.

É hoje às seis da tarde, horas portuguesas, que a empresa mais valiosa em capitalização bolsista vai apresentar os seus novos produtos. Já terá havido um ‘leak’ sobre os nomes dos iPhones que serão lançados dentro de poucas horas, assim como sobre o tamanho e as cores dos novos Apple Watch.