Doentes oncológicos vão beneficiar de apoio financeiro para auxílio em despesas não elegíveis

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou a proposta do JPP que previa um apoio financeiro, aos doentes oncológicos, com dificuldades financeiras, que residem no município.

Este apoio visa auxiliar nas despesas não elegíveis para efeitos de comparticipação pelos regimes de saúde. A proposta teve votos a favor do CDS, PSD, PTP e da coligação Confiança, e a abstenção dos deputados do Bloco de Esquerda e CDU.

A Assembleia Municipal aprovou também a recomendação do JPP para a criação do Museu da Música Tradicional da Madeira, que passou com os votos favoráveis da coligação Confiança, CDS, CDU e PTP e a abstenção do PSD.