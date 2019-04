Dois Mussolinis em Estrasburgo? Bisneto do ditador italiano é candidato às Europeias

O bisneto do antigo ditador Benito Mussolini é candidato às eleições para o Parlamento Europeu que acontecem no próximo mês de maio, de acordo com a imprensa italiana.

Segundo o jornal ‘Il Messaggero’, Caio Giulio Cesare Mussolini vai concorrer pelo movimento de extrema-direita “Irmãos de Itália”.

Apesar de invocar o nome de Júlio César, Caio Mussolini nasceu na Argentina. No entanto, o bisavô não é a sua única ligação política. Alessandra Mussolini é prima de Caio e é membro do Parlamento Europeu desde 2014. Ultimamente, Alessandra pode ser mais conhecida pela polémica com o ator Jim Carrey, quando este colocou um cartoon de Benito Mussolini.

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) March 31, 2019

Apesar do seu apelido ter gerado algumas discussões, Caio Mussolini não está a ser discreto. “Muitas pessoas querem colocar o nome Mussolini nas urnas”, afirmou o próprio ao ‘Il Messaggero’.

Em entrevista ao jornal ‘Il Fatto Quotidiano’, o candidato às Europeias descreveu-se como “um pós-fascista que se refere a esses valores de uma maneira não ideológica”. Mussolini afirmou que, na sua opinião, não foi escolhido pelo seu apelido mas pelos primeiros três nomes que remetem para o ditador italiano Júlio César.