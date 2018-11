Dois pontos da AG do BCP aprovados. Sindicato dos Quadros vota a favor

Os acionistas do BCP estiveram hoje reunidos em assembleia-geral extraordinária. O motivo da reunião de acionistas foi a alteração aos estatutos do banco de modo a ajustá-los a uma diretiva europeia relacionada com a clarificação do poder da assembleia geral para decidir a distribuição de dividendos e a recomposição da situação líquida, entre as reservas distribuíveis e as reservas não distribuíveis. O BCP vai aumentar as reservas distribuíveis o que abre a porta para o futuro pagamento de dividendos e permite a devolução dos salários cortados durante o tempo da troika aos trabalhadores.

A assembleia estipula na ordem de trabalhos a alteração do nº2 do artigo 54º dos estatutos do banco, passando, assim, a ter a seguinte leitura: “A assembleia geral delibera livremente por maioria simples em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a qualquer distribuição obrigatória, tendo presente a política de dividendos em que cada momento estiver em vigor, a qual não afeta a plena liberdade de decisão da Assembleia Geral”. Este ponto foi aprovado por 99,918% dos votos presentes.

O Sindicato dos Quadros Técnicos e Bancários que está representado pelo seu presidente, Paulo Marcos, votou a favor deste ponto. Segundo um dos acionistas presentes na reunião que decorre no Tagus Park, o SNQTB mais do que duplicou o número de votos que representa, comparando com a última AG de maio.

O tema que mais preocupa os sindicatos é a devolução dos salários que foram cortados durante a ajuda do Estado. O BCP garantiu à Febase que vai começar a compensar os trabalhadores que sofreram devido aos cortes salariais que vigoram na instituição financeira entre 2014 e 2017. “Houve uma reunião a 30 de Outubro durante a qual o CEO do banco, Miguel Maya, aproveitou a oportunidade para assumir o firme compromisso de iniciar a compensação dos valores retidos aos trabalhadores”, não estando ainda “decidida a forma como tal será feito”, diz uma nota no site do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas

No segundo ponto do plano de discussões está a reformulação das “rubricas do capital próprio”. Segundo a informação transmitida pelo BCP, o objetivo é o “reforço inequívoco de condições futuras de existência de fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis, mediante a redução da cifra do capital social em 875.738.053,72 euros, sem alteração do número de ações (sem valor nominal) existentes e sem alteração da situação líquida”. Este ponto foi aprovado por 99,85% dos votos presentes e é o ponto que possibilita o pagamento futuro de dividendos e a devolução dos cortes aos trabalhadores.

O segundo tema que estava na agenda, refere-se a uma recomposição da situação líquida, entre as reservas distribuíveis e as reservas não distribuíveis. O BCP vai aumentar as reservas distribuíveis o que abre a porta para o futuro pagamento de dividendos e permite a remuneração dos títulos de Tier 1 (obrigações).