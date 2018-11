Chegou o outono mas continua a poupar. Não? Siga estas dicas

A cada mudança de estação, as rotinas alteram-se, os hábitos e os consumos ajustam-se, e as formas de poupança também, assim o dite a altura do ano. O outono traz essencialmente uma das grandes viragens de temperatura, altura em que regressamos a um clima mais fresco, importando por isso que estejamos preparados para os dias mais frios e para as primeiras chuvas.

Entre as necessidades individuais e as das nossas casas, deixamos algumas dicas a ter em conta já que podem fazer a diferença na hora de poupar, sem deixar de assegurar que esta transição é feita da forma mais feliz possível.

Roupa: Comprar ou transformar? Mas o drama está mesmo no secar

Antes de responder a esta questão, e se pretende poupar, a dica está em reorganizar os roupeiros. A roupa que vai vestir na nova estação, e que concentra uma parte significativa do orçamento familiar, deve ser toda vestida, isto é, experimentada, de forma a perceber com que peças vai ficar, mesmo que para tal seja necessário ajustar ou transformar, e assim evitar comprar. Ainda assim, se tiver necessidade de comprar, pondere desde logo investir num bom casaco e numas boas botas, peças que, quando são de qualidade, permitem prolongar a sua utilização por mais de um ano.

Outra dica para poupar, é aproveitar os saldos da meia estação, boa altura para comprar peças de vestuário básicas que todos os anos precisamos renovar. Particularmente para os mais novos, a opção passa por comprar menos e com melhor qualidade.

Feito este esforço, sobretudo de organização, prepare-se para enfrentar os longos dias cinzentos e chuvosos, em que a máquina de secar roupa passa a ser a melhor amiga. E aqui também é possível poupar.

As máquinas de secar roupa funcionam normalmente no outono e no inverno e consomem bastante energia. A sua utilização obriga à contratação de um potência elétrica mais elevada e como tal, além do consumo regular de energia, é necessário ter em consideração o aumento dos custos na fatura. Para reduzir este custo, a dica, caso vá substituir a máquina antiga escolha uma de classe A+++, e assim poderá ter uma poupança anual de algumas dezenas de euros. Outras dicas passam por escolher o programa correto para cada tipo de roupa e retirar a roupa da máquina logo após o término do programa.

Durante a lavagem, quanto maior for a rotação utilizada, menor será a quantidade de água contida na roupa no fim da lavagem e, assim, diminuirá o tempo necessário para a secagem na máquina de secar roupa. Deve limpar regularmente o filtro de algodão da máquina e evitar sobrecarregá-la. Com a adoção destas medidas conseguira poupar até 5% no consumo de eletricidade.

Lar, aconchegante lar

Proteger a casa do frio é essencial para poupar eletricidade (em aquecimento) e para viver em constante sensação de conforto, aconchego. A primeira dica é uma vez sobre a roupa mas desta feita aquela que diz respeito à casa. Entre tapetes, edredons, cobertores, lençóis, tudo deve ser revisto, avaliado e perceber se vai durar durante toda a nova estação.

No chão, sobretudo do quarto, sala e casas de banho, pode optar por usar tapetes de materiais quentes, assim como nas janelas os cortinados de verão podem ser trocados por uns mais pesados que, não só protegem do frio (ainda que estas tenham de estar devidamente calafetadas) como doseiam a entrada de luz solar. Para os sofás, vá buscar umas mantas quentes de forma a fazer uma boa gestão do aquecedor.