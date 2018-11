Dominic Raab, ex-ministro do Brexit, diz que acordo “é ainda pior” que ficar na União

Dominic Raab, antigo ministro para o Brexiter que substituiu David Davis no cargo e que deixou o governo na semana passada em protesto pelo acordo de retirada negociado pela primeira-ministra, disse que não defende a permanência na União, mas que o plano de Theresa May é uma opção pior que a hipótese de o Reino Unido se manter no agregado.

Em entrevista à BBC Radio 4, Raab disse que o que ele faria se tivesse que escolher entre o acordo de May ou nenhum Brexit, Raab disse: “Não vou defender a permanência na União, mas o acordo efetivamente limita o Reino Unido às mesmas regras, sem controlo ou voz sobre elas, acho que isso seria ainda pior” que a permanência.

Raab renunciou depois das tensas negociações no governo sobre a estratégia de saída da União, dizendo que não poderia “em boa consciência” apoiar o acordo. E destacou, na carta de renúncia, que o acordo sobre a Irlanda é “uma ameaça muito real à integridade do Reino Unido”. “Não posso apoiar um arranjo indefinido, onde a União tem poder de veto sobre a nossa capacidade de sair”, sob um “híbrido de obrigações da União Aduaneira e do Mercado Único”.

A opinião de Dominc Raab tem sido seguida por vários comentadores – entre os quais o analista Francisco Seixas da Costa – que afirmam que o acordo impõe uma série de regras europeias ao Reino Unido, sem que o país tenha qualquer margem de manobra sobre as decisões externas.

Para mais, aquelo que está acordado implica que o Reino Unido se mantenha debaixo da alçada do Tribunal de Justiça Europeu – o que é precisamente uma das bases que levou os britânicos a votar ‘sim’ ao Brexit: o país não queria que a Justiça (ou uma parte dela) estivesse sob a alçada do estrangeiro.

Entretanto, o ambiente da cimeira deste domingo, 25 de novembro, parece estar a desanuviar-se. A Comissão Europeia conseguiu convencer o governo espanhol a voltar atrás nas reservas que tinha identificado em relação ao problema de Gibraltar – um pedaço de Reino Unido a poucos metros das praias espanholas do sul – o que retira o tema, o mais sensível de todos os que foram identificados pelos 27 ao longo desta semana, da agenda da cimeira.

Por outro lado, são cada vez menos os que acreditam que Theresa May terá engenho suficiente para convencer a Câmara dos Comuns a votar favoravelmente o acordo com Bruxelas.

Mas isso, na ótica da Comissão, já é apenas um problema caseiro. É que o calendário não para e, mesmo que o acordo não seja favoravelmente votado pelo Parlamento britânico, ele vale para os restantes 27. A alternativa é uma saída sem acordo – que com certeza lançará o Reino Unido num tempo de enorme incerteza económica.