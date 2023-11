O grupo lançará três NH Hotels no primeiro trimestre de 2024 e uma das propriedades passará a NH Collection em 2025.

11 Novembro 2023, 07h00

A Minor Hotels, dona do Hotel Tivoli e proprietária, operadora e investidora hoteleira internacional com mais de 540 hotéis em 56 países da Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África, Oceano Índico, Europa, América do Sul e América do Norte, anunciou a sua estreia na capital francesa com três hotéis de quatro estrelas.

“Após um cuidadoso processo de seleção, a empresa proprietária Swiss Life Asset Managers France escolheu a Minor Hotels para gerir os três hotéis. A inclusão destas propriedades faz parte dos planos estratégicos de crescimento e expansão da Minor Hotels nas principais cidades da Europa”, lê-se no comunicado.

“O grupo fará a sua estreia em Paris com o NH Paris Gare de l’Est, com 207 quartos e o NH Paris Opéra Faubourg, com 103 quartos. A terceira propriedade, com 90 quartos, abrirá portas como NH Paris Champs Elysées e em 2025 passará a NH Collection, após uma renovação”, acrescenta o grupo.

Estes três hotéis, todos eles remodelados, têm 400 quartos e estão localizados nalgumas das áreas mais conhecidas, muito perto das principais lojas, restaurantes e atrações turísticas como o Louvre, a Ópera Nacional e os Campos Elísios.

Dillip Rajakarier, CEO da Minor Hotels e CEO do Grupo Minor International, explica que “já estava à procura, há algum tempo, da oportunidade certa para entrarmos neste mercado-chave” e surgiu a parceria com a Swiss Life AM. “Acreditamos que esta é uma oportunidade única para crescer com duas das nossas marcas, na segunda cidade mais visitada do mundo e sede das Olimpíadas de 2024”, revela.

Os três hotéis em Paris unem-se assim ao atual portefólio da Minor Hotels, que conta já com seis propriedades em França, localizadas em Marselha, Lyon, Toulouse e Nice.

Fora de França, a marca NH Collection inaugurou, recentemente, o NH Collection Milano CityLife em Itália, o NH Collection Frankfurt Spin Tower na Alemanha, o NH Collection Maldives Havodda Resort e o NH Collection Dubai The Palm nos Emirados Árabes Unidos, representando este a estreia da marca no Médio Oriente.

A NH Hotels fez recentemente adições em Itália, Portugal e Tailândia com os lançamentos, este ano, do NH Milano Corso Buenos Aires, do NH Marina Portimão Resort e do NH Boat Lagoon Phuket Resort, este último representando o lançamento da marca na Ásia.

As futuras inaugurações agendadas serão o NH Collection Helsinki Grand Hansa na Finlândia, o NH Collection Chiang Mai na Tailândia e o NH Collection Luang Prabang no Laos.