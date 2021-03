Donald Trump apela à vacinação contra a Covid-19 e garante que é eficaz e segura

O antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump apelou esta quarta-feira que os norte-americanos fossem vacinados como forma de ajudar a conter disseminação da Covid-19 no país. Numa entrevista à “Fox News”, divulgada esta quarta-feira, Donald Trump contraria o que muitos dos seus apoiantes defendem (os anti-vaxxers) e garante que as vacinas são “seguras” e que “são algo que funcionam”.

“Eu recomendaria a vacina, e recomendá-la-ia a muitas pessoas que não a querem. E, sinceramente, muitas dessas pessoas votaram em mim”, referiu à jornalistas Maria Bartiromo. “Mas, mais uma vez”, continuou Trump, “todos temos as nossas liberdades e temos de viver de acordo com isso”, disse, antes de reafirmar: “também concordo com isso, mas é uma excelente vacina, uma vacina segura e é algo que resulta”.

As declarações do ex-chefe de Estado norte-americano surgem dias depois de Anthony Fauci, o cientista que tem sido o rosto do combate à pandemia nos Estados Unidos, ter apelado a Trump para incentivar os seus apoiantes a tomarem a vacina.

“Trump é uma pessoa muito popular entre os republicanos. Faria toda a diferença”, disse Fauci na entrevista que deu à “Fox News” no passado domingo. Na verdade, de acordo com um inquérito divulgado pela “CNN”, e conduzido pela consultora SSRS sobre a perceção que cada partido, e os seus apoiantes, têm em relação à vacinação contra a Covid-19, 92% dos democratas admite já ter sido vacinado ou mostra intenções para tal, enquanto que apenas 50% dos republicanos partilha a mesma convicção.

Embora Trump tenha instado os seus apoiantes a “tomarem a sua dose [da vacina]” durante seu discurso na Conferência de Ação Política Conservadora, no mês passado, a notícia de que o antigo inquilino da Casa Branca tenha recebido a vacina em janeiro, antes de abandonar a Sala Oval, foi recebida por muitas críticas uma vez que ia em linha com a posição defendida pelo seu sucessor, Joe Biden.