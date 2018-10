Donald Trump: “Estes atos criminosos são desprezíveis e não devem ter lugar no nosso país”

O presidente dos Estados Unidos já reagiu à detenção do suspeito de ter enviado os pacotes armadilhados a várias personalidades políticas daquele país. Esta sexta-feira, Donald Trump falou na Casa Branca pouco tempo depois de ter estado reunido com as forças policiais responsáveis pelo caso.

“Estou satisfeito por anunciar que o suspeito está preso. Foi um grande trabalho das autoridades. Estes atos criminosos são desprezíveis e não devem ter lugar no nosso país. Disse às nossas autoridades para não pouparem despesas ou esforços, para trazer os responsáveis à justiça”, referiu.

Donald Trump frisou que o suspeito Cesar Sayoc irá ser acusado e condenado “sob a lei”.

“Não vamos deixar que aconteça política na América e farei tudo para a travar e não a permitir. Era uma agulha num palheiro encontrar este suspeito e quero dar os parabéns às autoridades policiais”, afirmou o líder norte-americano.

Cesar Sayoc foi detido esta sexta-feira na Florida. O homem de 56 anos de origem nova-iorquina já tinha antecedentes criminais por ameaças terroristas. A polícia norte-americana apreendeu também a carrinha do suspeito, que estaria coberta de folhetos de apoio a Donald Trump.