Os ativos estão relacionados com projetos eólicos e fotovoltaicos em Espanha, sendo que o investimento será feito através da imobiliária de Amancio Ortega, a Pontegadea.

9 Novembro 2023, 11h54

Amancio Ortega prepara-se para comprar por metade do preço um portefólio da Repsol avaliado em 800 milhões de euros, correspondente a ativos de projetos eólicos e fotovoltaicos em Espanha com uma potência de 600 megawatts, revela o jornal “Cinco Días” esta quinta-feira, 9 de novembro.

Esta carteira designada por projeto ‘Ebro’ encontra-se localizada em Aragão, Castela-Leão e Andaluzia, entre outras regiões, sendo que o investimento de 400 milhões de euros será feito pela empresa imobiliária de Amancio Ortega, a Pontegadea. O portefólio tinha sido colocado para venda pela Repsol há pouco mais de um mês, sendo que a operação poderá ser concluída nos próximos dias.

Este já não é o primeiro negócio que a petrolífera fecha com a Pontegadea. Em julho do ano passado, o veículo de investimento do fundador da Inditex e que detém entre outras retalhistas a Zara, adquiriu uma participação de 49% no complexo fotovoltaico Kappa da energética, pelo valor de 27 milhões de euros.

Já em novembro de 2021, a Repsol tinha concluído a venda de 49% do parque eólico Delta pelo valor de 245 milhões de euros. Por sua vez, a Pontegadea aderiu à participação acionária da Enagás – da qual detém 5%, sendo o seu principal acionista junto à SEPI – ou Enagás Renováveis.

A empresa detém ainda mais 5% de participação no grupo Redeia – a antiga Red Eléctrica Corporación, bem como 12% no capital da portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN).