O Grupo Saur, que em Portugal detém a Aquapor, alargou o seu portefólio com a compra de duas empresas nos Estados Unidos e nos Países Baixos, nomeadamente, a Natural Systems Utilities (NSU) e a CirTec.

15 Novembro 2023, 21h30

O Grupo Saur, que em Portugal detém a Aquapor, alargou o seu portefólio com a compra de duas empresas nos Estados Unidos e nos Países

Baixos, nomeadamente, a Natural Systems Utilities (NSU) e a CirTec.

Ambas as aquisições são efetuadas através da Nijhuis Saur Industries (NSI), a divisão de água industrial da Saur, formada após a aquisição da Nijhuis Industries, sediada nos Países Baixos, em 2020.

Nos Estados Unidos, a Saur assinou um acordo para a aquisição da Natural Systems Utilities (NSU), empresa líder no fornecimento de soluções chave-na-mão para o tratamento e reutilização de água, com mais de 270 sistemas atualmente em operação naquele país e um foco em soluções para águas residuais distribuídas e reutilização direta de águas. O valor do negócio não foi revelado.

“A NSU alcançou um sucesso notável com projetos emblemáticos como o complexo do Gillette Stadium e Patriot Palace, em Massachusetts, as comunidades de arranha-céus na Battery Park City, em Nova Iorque, ou ainda a modernização dos campi da Microsoft e da Google, em Silicon Valley, na Califórnia”, explica o grupo.

“Com esta nova aquisição, a Saur irá expandir ainda mais a sua presença na América do Norte depois de ter adquirido a Aqua-Chem, empresa de purificação de água, em 2022. A Saur também aproveitará o know-how da NSU para alargar ainda mais a sua presença no mercado de reutilização na Europa”, acrescenta a empresa.

“Espera-se que esta aquisição gere sinergias significativas, incluindo oportunidades de venda cruzada entre os clientes industriais e municipais existentes, sinergias de fabrico e oportunidades de produtos e aquisições0”, segundo o comunicado.

Nos Países Baixos, foi anunciado o acordo para a aquisição da CirTec, empresa líder nas tecnologias de peneiração fina de correia rotativa e recuperação de celulose, expandindo e reforçando, assim, a posição global da Saur nos mercados municipais e industriais.

Também aqui não foi revelado o valor do negócio.

“A Saur reforça, assim, o desenvolvimento do seu portefólio para apoiar a crescente procura por soluções mais sustentáveis de tratamento de águas e recuperação de recursos”, diz a empresa.

A CirTec fornece tecnologias de filtração “com um conjunto único de soluções de recuperação de celulose para transformar o papel higiénico dos esgotos em matérias-primas seguras de base biológica, conseguindo poupanças de energia até 25%, reduções de lamas de 20% e um aumento de capacidade superior a 15% nas estações de tratamento de esgotos existentes – todas resultando em importantes impactos positivos na diminuição das emissões de dióxido de carbono e na recuperação de materiais que podem ser reutilizados de forma segura para diversos fins”.

O grupo Saur diz que recentemente, “a CirTec ganhou um importante contrato para instalar uma Estação de Recuperação de Celulose de ponta no Hub Net Zero da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Severn Trent, em Strongford, no Reino Unido. Este projeto

representa um passo significativo para a melhoria da recuperação de recursos e da sustentabilidade na indústria do tratamento de águas”.

Patrick Blethon, Presidente Executivo da Saur, lembra em comunicado que “durante mais de 90 anos, a Saur tem sido líder no fornecimento de soluções de água municipais e industriais em todo o mundo”.

“Dar à água o valor que ela merece é o nosso principal objetivo e a aquisição da NSU. Esta aquisição permitirá enriquecer a nossa base tecnológica na reutilização de água e soluções descentralizadas de água, reforçando assim a nossa proposta de valor para uma base de clientes partilhada, agora alargada, tanto em edifícios residenciais como comerciais”, acrescenta.

“O exemplo da CirTec também se alinha com esta estratégia, reforçando ainda mais a missão do nosso Grupo de ser o campeão da transição da água”, conclui Patrick Blethon.