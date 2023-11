O Doutor Finanças alerta que é importante ponderar se é mais vantajoso aderir à moratória e beneficiar do desconto na prestação, ou optar por soluções como a renegociação ou transferência do crédito habitação, que podem resultar numa redução permanente e global dos encargos.

16 Novembro 2023, 00h02

O Doutor Finanças, especialista em finanças pessoais, lançou uma Calculadora de Fixação de Prestação para ajudar os titulares de créditos habitação a verificarem quanto vão pagar ao banco, todos os meses, se aderirem à nova moratória, e quais as implicações para o custo total do empréstimo.

“Esta é uma ferramenta importantíssima para as famílias que estejam a equacionar aderir à nova moratória do crédito habitação, uma vez que lhes permite perceber rapidamente quanto vão pagar, por mês, durante os dois anos da medida, e nos anos seguintes, e qual será o impacto deste desconto temporário na prestação no custo total do crédito”, refere em comunicado Cláudio Santos, Chief Commercial Officer (CCO) do Doutor Finanças.

“O simulador ajudará, assim, as famílias a fazer contas e a avaliar se esta é a solução mais vantajosa para o seu caso, ou se, pelo contrário, deverão considerar alternativas, como a transferência do crédito, para obterem uma poupança real no longo prazo”, avançou a plataforma.

“Para isso, basta que os utilizadores insiram na Calculadora de Fixação de Prestação as características do seu crédito habitação, como prazo do financiamento, maturidade da Euribor, spread contratado e capital em dívida”, diz 0 Doutor Finanças.

“Com estes dados, terão acesso, de imediato, ao valor da nova prestação mensal, a pagar durante os dois anos da moratória, ao valor normal nos quatro anos seguintes, e ainda à prestação a partir do sétimo ano, em que passam também a pagar o montante diferido no início da medida”, acrescenta.

Recorde-se que, independentemente do prazo da Euribor contratado, a nova prestação é calculada com base em 70% da Euribor a 6 meses e fixada nesse valor durante os 24 meses da moratória. O desconto é aplicado na componente de capital, e diferido, podendo começar a ser pago a partir do sétimo ano, ou amortizado a qualquer momento, por iniciativa do titular.

“Além da simulação dos valores a pagar, os titulares de empréstimos para a compra de casa devem informar-se sobre como funciona a moratória do crédito habitação para poderem tomar a decisão que melhor se adeque às suas necessidades. Isto porque a moratória, que pode ser pedida aos bancos desde 2 de novembro, e até 31 de março de 2024, permitirá reduzir os encargos imediatos com a prestação do crédito, mas implicará um aumento do custo total do empréstimo”, acrescenta.

O Doutor Finanças alerta que é importante ponderar se é mais vantajoso aderir à moratória e beneficiar do desconto na prestação, ou optar por soluções como a renegociação ou transferência do crédito habitação, que podem resultar numa redução permanente e global dos encargos.