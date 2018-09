Dr. Finanças: marque consulta e encontre o remédio para qualquer mal financeiro, a custo zero

Ler mais

O Doutor Finanças, empresa de consultoria em finanças pessoais e familiares constituída por especialistas que ajudam, desde 2014, pessoas individuais e coletivas a “curar as dores na carteira”, abriu esta terça-feira a sua primeira clínica, bem no coração da capital (zona da Estefânia), continuando a garantir uma presença online onde, mensalmente, já recebe cerca de 3 mil pedidos de ajuda.

De forma gratuita, a consultora em finanças pessoais e familiares, disponibiliza serviços associados a crédito habitação, crédito consolidado, renegociação de créditos e seguros, mas também conteúdos e ferramentas que ajudam a gerir melhor o orçamento familiar, assim como formações em finanças pessoais.

Com o objetivo de estar mais próximos das necessidades das pessoas, simplificar processos e prestar o aconselhamento mais ajustado e direcionado às necessidades dos nossos pacientes”, como sublinhou Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, aquando da abertura do primeiro espaço físico, a figura do Doutor foi escolhida precisamente para passar este conceito da “figura humana”, proximidade, confiança”.

Como atua o Dr. Finanças?

O processo de trabalho assenta em quatro fases: primeira, check-up financeiro, ou seja, análise das principais “dores da carteira”. Segue-se a identificação das alternativas de poupança; depois o aconselhamento e definição do plano de ação; e por último, o acompanhamento personalizado de todo o processo até à concretização da poupança.

Neste modelo, o especialista atribuído a cada caso, vai assessorar o “paciente” na gestão dos seus créditos através de um software desenvolvido internamente (a clínica online) que centraliza e organiza todo o processo de interação entre clientes e “doutores”, possibilitando também recolher toda a documentação de forma simplificada, tratar de burocracias, negociar as melhores taxas junto dos principais bancos e seguradoras a atuar em Portugal, ajudar na concretização e formalização das novas soluções de financiamento identificadas.

De portas abertas a todos os portugueses, o Doutor Finanças é procurado sobretudo por pessoas com idades médias compreendidas entre os 35 a 39 anos, com um agregado familiar que em média tem três pessoas; habilitações literárias ao nível do 12º ano e licenciatura; profissionalmente, maioritariamente oriundos dos setores da saúde, forças policiais e serviços; e com um rendimento médio de 1.230 euros, por indivíduo.

A experiência da consultora aponta ainda para, no caso do crédito consolidado, cada cliente possuir em média 7 produtos, (entre cartões de crédito e créditos pessoais), dos quais 70% são cartões de crédito e 30% crédito pessoal, enquanto no crédito habitação têm em média dois cartões de crédito e um crédito pessoal.

No campo do crédito consolidado, em termos acumulados, a sua atuação traduz-se em 50 milhões euros (valor total concedido), uma redução média conseguida nas prestações de crédito consolidado na ordem dos 56%, com o valor máximo conseguido na redução de prestações em crédito consolidado a rondar os 68%.