DST investe 16 milhões em nova unidade industrial

Localizada nas atuais instalações do grupo, em Braga, o grupo DST acaba de abrir uma unidade fabril com uma área de cerca de 8.000m2 e dotada das mais recentes e inovadoras tecnologias. A fábrica representa um investimento de 16 milhões de euros e permitirá criar mais de 200 postos de trabalho. Em 2021, prevê-se uma faturação de 45 milhões de euros, 90% dos quais em mercados internacionais.

Esta nova empresa do DSTgroup, com capacidade para executar soluções construtivas e “projetos arrojados e inovadores”, segundo a prória empresa, complementa a oferta da Bysteel nas áreas das estruturas metálicas e cuja posição de destaque é já uma realidade em mercados internacionais, como França, Reino Unido, Holanda e Angola. Com o nascimento da Bysteel FS, o DSTgroup está agora preparado para responder “chave na mão” às diversas solicitações dos mercados internacionais.

Para Rodrigo José Crespo de Araújo, administrador da Bysteel FS, citado por comunicado do grupo, “a capacidade de responder de forma integrada às tendências da arquitetura para o vidro, alumínio e aço vem colmatar uma lacuna que se verifica nas grandes empresas europeias de construção metálica na prestação de serviços nesta área”, por outro lado o design conceptual tem em conta as novas exigências da indústria ecológica nomeadamente nas componentes acústicas, energética e térmica” acrescentando ainda que “a preferência dos clientes em contratar uma única entidade responsável por ambas as especialidades é uma tendência crescente para a qual estamos totalmente preparados”.

Rodrigo Crespo de Araújo enfatiza ainda que esta operação “permitirá reforçar ainda mais o reconhecimento que os grandes players europeus têm feito ao trabalho inovador desenvolvido pela companhia nos últimos anos, projetando-a no clube restrito das empresas europeias indicadas para desenvolver projetos de alta complexidade e dimensão”. A Bysteel FS quer “vestir as obras de grandes arquitetos e ser a Gucci da engenharia de revestimentos de fachadas de edifícios”.