‘Dumping’ postal

Passou relativamente despercebida a intenção dos Estados Unidos de abandonar o Tratado de Berna da União Postal Internacional, com o intuito de atacar práticas comerciais injustas por parte da China. Se é relativamente fácil considerar que se trata apenas de um episódio da “guerra comercial” entre os dois países à custa de um tratado internacional, pode valer a pena tentar compreender as razões da Casa Branca.

Este tratado, que já tem 144 anos, estabelece as tarifas e os métodos de cobrança pela entrega de correio internacional. Segundo o acordado, os EUA cobram à China tarifas com descontos consideráveis se o peso for inferior a 4,4 libras-peso. Na prática, uma empresa estado-unidense paga entre duas a quatro vezes mais por enviar uma embalagem de “costa a costa” do que uma entidade chinesa desde o seu território até aos EUA. A maioria dos países asiáticos, por terem sido considerados como países em desenvolvimento em 1969, beneficiam desse desconto, algo que não acontece, por exemplo com a Europa e a América do Norte.

Essa vantagem competitiva é muito questionável, estando as economias mais desenvolvidas a subsidiar as exportações chinesas.